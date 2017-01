Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain voor halve AMG E 63

Voor wie die verkeersdrempel nabij zijn alleenstaand huis toch wel héél erg hoog vindt, is er deze Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain. Al moet je daarvoor wel ruim 75.000 euro neertellen, een halve AMG E 63 dus.

Want voor 75.225 euro is er de 194 pk sterke E 220d 4Matic, wat vooralsnog de enige All-Terrain E-Klasse is. Het model heeft standaard vierwielaandrijving, een negentraps automaat en luchtvering. Over enkele maanden komt ook de E 350d als All-Terrain op de markt.

In de Zweedse hoek biedt de Volvo V90 Cross Country D4 tegenstand. Die 190 pk leverende diesel kost minimaal 63.675 euro en is daarmee ruim tien mille minder duur dan de Audi A6 Allroad 3.0 TDI (190 pk), die vanaf 74.900 euro binnen bereik komt.