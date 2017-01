Mercedes-Benz E-Klasse Coupé begint bij 57.000 euro

Nog maar een lading prijzen dan. Mercedes-Benz heeft namelijk bekendgemaakt wat de ‘nog nat achter de oren’-nieuwe E-Klasse Coupé moet kosten. En dat is niet weinig natuurlijk.

Daarbij zit er behoorlijk wat prijsverschil tussen de viercilindermodellen en de enige zespitter in het programma, wat we uiteraard op het conto van onze overheid kunnen schrijven. Want inderdaad, de ongetwijfeld overheerlijke E 400 4Matic – met een 333 pk sterke 3,0 liter twinturbo V6 – is simpelweg is te overheerlijk (en te ‘vies’) voor Nederland, dus krijgt hij een flinke CO2-straf aan zijn broek. Resultaat? Een vanafprijs van 90.505 euro.

“De E 400 4Matic krijgt een flinke C02-straf aan zijn broek”

En dat terwijl de instap-E 200 (184 pk uit een tweeliter viercilinder) voor minimaal 57.052 euro te rijden is en de E 300 (245 pk uit een eveneens een tweeliter viercilinder) vanaf 63.850 euro binnen bereik komt. De vooralsnog enige diesel in de prijslijst, de E 220d, zit met een vanafprijs van 61.114 euro tussen beide benzinevierpitters in.

LEES OOK: MERCEDES-BENZ E-KLASSE COUPÉ WORDT MAATJE GROTER

Om even een vergelijk te maken met de sedanvariant van de E-Klasse: die kost als E 200 52.828 euro, als E 220d 55.984 euro en als E 400 4Matic 84.908 euro (als E 300 is hij er niet). Concurrenten voor de E-Klasse Coupé zijn moeilijk te vinden. De BMW 6 Serie Coupé had vergelijkbaar kunnen zijn, ware het niet dat zijn zes- en achtcilindermotoren hem veel duurder maken.