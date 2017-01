Mercedes-Benz GLA hoort er weer bij

Mercedes-Benz lanceert het ene na het andere nieuwe model. Daardoor was het uiterlijk van de Mercedes-Benz GLA niet meer helemaal in lijn met dat van de rest van het modellengamma. Tot nu, want in Detroit toont het merk de vernieuwde GLA.





Bumpers

Vorige week kregen we al een voorproefje van het belangrijkste uiterlijke verschil van de vernieuwde Mercedes-Benz GLA. Om hem weer up-to-date te maken moest namelijk vooral de neus onder handen worden genomen. Toch heeft Mercedes-Benz het daar niet bij gelaten en is de auto op meer punten aangepakt. Net als de bumpers vallen de nieuwe optionele LED-koplampen op. Eerder was de GLA optioneel uit te rusten met bi-xenonverlichting. De achterlichten zijn ook uitgerust met LED-techniek en hebben drie standen. Zo moeten de remlichten minder verblindend zijn in files of bij stoplichten.

Techniek

In het interieur gaat de vernieuwing door. Er worden nu mooiere materialen gebruikt en ook is hij leverbaar met andere soorten bekleding dan voorheen. Een ander belangrijk verschil is dat het infotainmentsysteem een update heeft gehad en dat je met negen camera’s voortaan in 360 graden om de auto kunt kijken. Vooral handig met inparkeren, maar ook met offroaden. Net als voorheen is de GLA namelijk leverbaar met een offroad-package, waarmee hij drie centimeter hoger op zijn wielen komt te staan. Je kunt ook de andere kant op met de ophanging, want bestel je hem met een sportpakket, dan kun je ook kiezen voor verlaagde ophanging.

Mercedes-AMG GLA 45

Net als bij de Mercedes-AMG A 45 zijn de versnellingsbakverhoudingen van het topmodel van de GLA aangepast. Nu sprint de Mercedes-AMG GLA 45 in 4,4 seconden naar de 100 km/h met zijn 381 pk sterke 2,0 liter turbomotor. Ook het uiterlijk van de GLA 45 is licht onder handen genomen: de neus heeft grotere luchtinlaten gekregen en de achterspoiler is iets aangepast om de stabiliteit op hogere snelheden te verbeteren. Waar je eerst moest bijbetalen voor betere koplampen, maken ze vanaf nu deel uit van de standaarduitrusting.

Prijzen

Waar er normaal gesproken een aantal weken tussen de presentatie en de verkoopstart zitten, heeft Mercedes-Benz besloten om spijkers met koppen te slaan. De Mercedes-Benz GLA is daarom vanaf vandaag te bestellen. De prijzen beginnen bij 38.800 euro voor de GLA 180. Voor de GLA 200 moet je 41.365 euro meebrengen naar de showroom en wil je de 204 pk sterke GLA 250, dan moet je minimaal 46.205 euro afrekenen. De vierwielaandrijvers zijn – zoals gewoonlijk – de duurste varianten. De GLA 250 4Matic is er vanaf 51.421 euro en het topmodel, de Mercedes-AMG GLA 45 4Matic, staat voor 81.329 euro in de prijslijst.

Dieselen kan vanaf 40.627 euro met de GLA 180 d. De GLA 200 d begint vervolgens bij 44.206 euro en voor 50.256 euro heb je de GLA 220d. Wil je die versie met vierwielaandrijving, dan moet je 55.404 euro afrekenen.

Mercedes-Benz GLA

Mercedes-AMG GLA 45