Nieuwe generatie SkyActiv debuteert in volgende Mazda 3

Mazda is nog lang niet klaar met de verbrandingsmotor. De huidige motoren zijn niet alleen op papier zuinig, maar ook in de praktijk. Toch moet de nieuwe generatie SkyActiv-motor nog een stuk zuiniger worden. De motor zal zijn debuut maken in de Mazda 3.

SkyActiv

Geen kleine turbomotoren en ook geen accupakket, maar juist een compleet doorontwikkelde atmosferische benzinemotor. Mazda houdt ook bij de nieuwe generatie SkyActiv-motoren bij dezelfde formule: een hoge compressie, een relatief groot slagvolume en een laag verbruik. De nieuwe generatie motoren moet daar nog een schepje bovenop doen. De nieuwe motor moet zo’n dertig procent efficiënter worden dan voorheen, een fors streven.

Ontsteking

Mazda gebruikt geen bougies meer voor de nieuwe motor, maar wil met een hoge druk voor ontsteking zorgen. De techniek is grotendeels vergelijkbaar met die van een dieselmotor. Zo is de verbranding een stuk efficiënter en dat heeft weer positieve gevolgen voor het verbruik en de uitstoot. De nieuwe motor moet debuteren in de nieuwe Mazda 3, die in 2018 op het programma staat. Die auto moet op een liter benzine zo’n dertig kilometer kunnen rijden. Oftewel zo’n 3,3 liter per 100 kilometer verbruiken. Daarmee zou de nieuwe Mazda 3 tot de top van zijn klasse gaan behoren.

Hybride

Mazda mag dan vasthouden aan de verbrandingsmotor, het merk werkt in de achtergrond wel aan een volledig elektrische auto. Over twee jaar moeten we die auto voor het eerst gaan zien. In de jaren erna moeten ook andere modellen eraan geloven en zullen er ook plug-in hybrides van Mazda verschijnen.