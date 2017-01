Nieuwe Kia Picanto ook als GT-Line

Voorzien van de nieuwe designtaal, maar toch nog altijd herkenbaar als een Picanto. Een ding verandert echter wel: de nieuwe Kia Picanto wordt een stuk stoerder dan zijn voorganger.

Ruimer

Hij is met 3595 millimeter precies even lang als zijn voorganger, maar toch moet hij van binnen meer ruimte bieden. Kia heeft de wielen verder naar de hoeken geplaatst en de wielbasis iets langer gemaakt. Toch kan die anderhalve centimeter (de wielbasis meet nu 2400 millimeter) net het verschil maken tussen wel of niet je knieën kwijt kunnen als achterpassagier.

GT-Line

Grotere wielen en stoerdere bumpers komen de laatste jaren weer een beetje terug in het A-segment. Met de nieuwe Picanto doet Kia daar vrolijk aan mee. Net als zijn grotere broers, de Cee’d en de Optima, kun je de Kia Picanto in de toekomst ook als GT-Line krijgen. Die auto is hier ook afgebeeld, met zijn lichtmetalen wielen, de stoerder ogende bumpers, rode sierlijstjes en dubbele uitlaat. De standaarduitvoering zal al deze zaken moeten ontberen, maar desondanks moet ook die auto wat stoerder ogen dan zijn voorganger.

Systemen

De Kia Picanto heeft geen facelift achter de rug, maar is compleet nieuw ontwikkeld. Dat gaf Kia dan ook de mogelijkheid om de auto te voorzien van meer assistentiesystemen. Ook moet hij nog een stukje veiliger zijn dan zijn voorganger. Het infotainmentsysteem is ook grondig aangepakt en het topmodel krijgt een groot display dat op het dashboard staat.

Genève

Kia laat nog geen technische gegevens vrij van de auto. Daarvoor zullen we geduld moeten hebben tot de Autosalon van Genève, die begin maart van start gaat.