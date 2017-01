Nieuwe McLaren Super Series wordt lichter

Nu de hele modellijn van de Sports Series is gelanceerd, is het tijd voor de Super Series. In Genève laat McLaren de opvolger van de 650S zien en die auto is weer wat kilogrammen kwijtgeraakt.

Koolstofvezel

McLarens nieuwe Super Series is gebouwd rondom een koolstofvezel structuur. Die structuur, met de naam MonoCage II, is weer 18 kilogram lichter dan die gebruikt werd bij de 650S. Het verschil zit hem in dat hij nu volledig uit koolstofvezel bestaat, waar hij eerst nog gedeeltelijk uit metaal bestond. Het resultaat is dat de nieuwe auto een leeggewicht krijgt van 1283 kilogram, zoals eerder gezegd 18 kilogram minder dan een 650S.

Ruimere instap

De MonoCage II maakt de auto niet alleen lichter, hij zorgt er ook voor dat je beter in- en uit kunt stappen. De dorpel is verlaagd, zodat de instap ruimer is dan voorheen. Tegelijkertijd zorgt dat er ook voor dat het zwaartepunt nog wat lager komt te liggen en dat is weer goed voor het rijgedrag. Klanten die willen laten zien dat de auto een koolstofvezel kooi heeft, kunnen ervoor kiezen om de binnenkant van de A-stijl niet te laten bekleden. Zo is het blanke carbon zichtbaar.

Vijftien

McLaren wil in totaal vijftien nieuwe modellen in de Super Series lanceren. Dat zijn er fors meer dan van de huidige Super Series, die begon met de MP4-12C in 2011. Sindsdien heeft het merk de 650S, de 650S Spider, de 675LT en de 675LT Spider gelanceerd. Het eerste model van de nieuwe Super Series moet nog dit jaar op de markt komen. Begin maart is die auto te zien op de Autosalon van Genève.