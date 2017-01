Nieuwe Seat Ibiza is wel érg Leon-achtig

Dit is de vijfde generatie Seat Ibiza, maar we hadden het ook geloofd als iemand had gezegd dat dit de gefacelifte Leon is. Want laten we eerlijk zijn, een erg verfrissend nieuwe verschijning is de Ibiza ogenschijnlijk niet.



Natuurlijk is de kersverse Ibiza nog niet officieel onthuld. Iedereen weet toch hoe dat gaat in de autowereld? De Seat is per ongeluk of met opzet het internet op gelekt. En dus kunnen we zien dat de hatchback vooral schuin van de voorkant wel érg veel lijkt op de grotere Leon.

De Ibiza op de foto’s lijkt overigens een sportief aangeklede FR-uitvoering te zijn, want we verwachten niet dat de gemiddelde leasevariant met zulke grote wielen en met zulke prominente uitlaatpijpen zal worden uitgerust.

Vergelijking Seat Ibiza en Seat Leon