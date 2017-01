Nissan Vmotion 2.0: Inpakken niet nodig, hij mag zo wel mee

Om even cliché 42-B uit het autopersberichtenhandboek aan te halen: deze Vmotion 2.0 toont de nieuwe designtaal van Nissan. Wat natuurlijk betekent dat zijn ontwerp stijl combineert met “emotioneel design, ruimtelijkheid, comfort en technologie”.

En daar houdt de pr-prietpraat niet op. Want volgens Nissan is de grille van deze Vmotion 2.0 “een intelligente driedimensionale vorm die het volume en de architectuur van het voertuig creëert”. Nou denken wij bij het lezen daarvan eerst ‘huh?’ en daarna ‘intelligent? Was de vorige V-motion-grille dan te dom om te… je weet wel?’. Hoe dan ook, al het bloemrijke proza van Nissan ten spijt is de Vmotion 2.0 wat ons betreft een buitengewoon geslaagde auto. Kom maar door met die nieuwe designtaal, zeggen wij, en niet te veel afzwakken alstublieft!

Maar het gaat bij de Vmotion 2.0 niet alleen om het uiterlijk. Zo is de Nissan – die net op de autoshow van Detroit is gepresenteerd – uitgerust met een ProPilot-modus. Met andere woorden: hij kan semi-autonoom rijden. En als hij dat doet, gloeit zijn voorkant en ook zijn achterdiffuser om aan te geven dat de bestuurder de touwtjes (lees: het stuur) niet in handen heeft. De achterpassagiers stappen overigens in via in tegengestelde richting openende deuren (suicide doors). Een b-stijl tussen de voor- en achterportieren is er niet.