Nog hetere Dodge Challenger op komst

Ondergemotoriseerd is de Dodge Challenger Hellcat met zijn 717 pk sterke 6,2 liter V8 allerminst, maar toch komt Dodge met een nog extremere variant. Die auto, die Dodge Challenger SRT Demon moet gaan heten, debuteert over drie maanden op de autoshow van New York.

Uitgeklopt

Dus jij dacht dat musclecars niet veel gekker zouden worden dan de Dodge Challenger Hellcat? Nee hoor. De Challenger SRT Demon moet de ultieme versie van de auto worden. Reken niet alleen op nog meer vermogen, maar ook op een uitgeklopte carrosserie om plaats te bieden aan fors bredere wielen. Daarmee lijkt Dodge de formule te volgen die Chevrolet eerder gebruikte bij de Camaro Z/28. Die auto had rondom 305 brede Pirelli P Zero Trofeo R banden, die zorgden voor een gigantische hoeveelheid grip. De afgelopen tijd zijn er in Detroit meerdere exemplaren van de Challenger gespot met extreem brede banden voor en achter, dus voor Dodge wordt de Demon duidelijk meer dan alleen een vermogenskuurtje.

Tuners

Wie denkt dat 717 pk uit een 6,2 liter V8 wel ongeveer het maximaal haalbare is, heeft het verkeerd. Door enkele aanpassingen als een ander luchtfilter, een open uitlaat en andere injectoren hebben veel tuners de motor tot ver boven de achthonderd pk gekregen. Met een andere superchargerpulley, een ander uitlaatspruitstuk en een nieuwe ECU rijden er in de VS meerdere exemplaren met meer dan 900 en zelfs 1000 pk rond. Zo extreem zal Dodge het waarschijnlijk niet gaan maken, maar reken wel op ongeveer 750 pk voor de SRT Demon.

Demon

Het is niet de eerste keer dat Dodge de naam ‘Demon’ gebruikt voor een auto. In 1971 bracht Dodge de Dart Demon uit. De auto kreeg als Demon 340 niet alleen een 279 pk en 461 Nm sterke 5,6 liter V8, hij had ook andere ophanging en sterkere trommelremmen rondom. De auto was leverbaar in veertien kleuren, waarvan vier ‘high impact colors’ en had altijd een extra stickerpakket.