Nog een jaar geduld voor Audi Q8

De Q7 verliest zijn titel als topmodel van Audi’s Q-familie. Tenminste, over een jaar. Want dan verschijnt Audi’s nieuwe vlaggenschip in het SUV-portfolio. De Duitse autobouwer introduceert in 2018 de Q8. Een voorproefje van de vijfpersoons SUV-coupé wordt deze week op de autoshow in Detroit gegeven.

Op de North American International Auto Show 2017 in de hoofdstad van de Amerikaanse auto-industrie toont Audi de Q8 als concept, maar er hoeft niet gevreesd te worden dat de productieversie veel van het conceptmodel afwijkt. Het studiemodel is pas gebouwd nadat de designafdeling van Audi het ontwerp voor de SUV had bevroren. Het definitieve ontwerp stond dus al vast toen de ontwerpers een prototype mogen maken.

Praktisch

Het studiemodel is een vierzitter, maar ga er maar van uit dat de productieversie wel vijf zitplaatsen krijgt. Audi heeft namelijk lang gewacht met de ontwikkeling van een SUV-coupé aangezien het merk de SUV als een praktische auto ziet. Pas wanneer de techneuten konden garanderen dat de Coupé-versie aan de eisen van praktische bruikbaarheid kon voldoen, is groen licht voor het model gegeven. Vijf zitplaatsen horen zonder twijfel daarbij. De bagageruimte voor het studiemodel bedraagt 630 liter.

Architectuur

Of voor het studiemodel al de maatvoering van het uiteindelijke model is aangehouden, is niet bekend. Mocht dat het geval zijn, dan wordt de Q8 5,02 meter lang en krijgt de SUV een breedte en hoogte van respectievelijk 2,04 en 1,70 meter. Ter vergelijking, de Q7 reikt in de lengte, breedte en hoogte tot achtereenvolgens 5,05, 1,97 en 1,74 meter. De Q7 dient ook als basis voor de Q8, zoals de Audi’s hun architectuur delen met de Bentley Bentayga en volgende generatie (beide komen in 2017) Volkswagen Touareg en Porsche Cayenne. Het dashboard in de Q8 is echter afgeleid van dat uit de nieuwe A8, die in maart op de autoshow in Genève debuteert. Het dashboard kenmerkt zich door een touch screens en tiptoetsen. De fabrikant past in elk type Audi een specifieke versie toe.

Mogelijk ook als RS

In het studiemodel kondigt Audi een hybride-aandrijflijn aan, bestaande uit een 333 pk sterke V6-benzinemotor en een elektromotor van 100 kW met accupakket met een capaciteit van 17,9 kWh. Deze motorisering brengt de Q8 volgens fabrieksopgave 1000 km ver, waaraan het accupakket 60 km bijdraagt. Daarnaast krijgt de Q8 de beschikking over zes- en achtcilinder benzine- en dieselmotoren, alsmede een plug-in hybride-aandrijflijn. Audi sluit niet uit dat er van de Q8 ook een SQ8 of zelfs een RSQ8 komt.

Wanneer Audi de Q8 precies op de markt brengt, begin of eind 2018, is nog niet bekend.