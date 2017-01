Het is officieel: Er komt een nieuwe Ford Bronco aan

De Ford Bronco is een beetje als de BMW 8 Serie. Om de zoveel jaar wordt geroepen dat ‘ie terugkomt, maar het gebeurt nooit. Tot nu dan, want zowel BMW’s grote coupé als de legendarische terreinwagen van Ford staan officieel op de kalender.

Nou moeten we dat ‘legendarische terreinwagen’ even nuanceren, want bij ons is de Bronco niet heel bekend. Aan de overkant van de Atlantische Oceaan heeft hij echter een mythische status. Misschien wel omdat de bonkige Ford ooit door sportman en acteur O.J. Simpson werd gebruikt om aan de politie te ontkomen. Een achtervolging die in 1994 live op televisie te volgen was.

De Bronco werd van 1966 tot en met 1996 gebouwd en kwam in 2004 weer heel even terug. Ford toonde op de autoshow van Detroit de Bronco Concept, een retrofuturistische creatie met een viercilinder turbodiesel en een handgeschakelde zesbak. De aankomende Bronco deelt zijn techniek met de volgende generatie van de Ranger-pickup. Die laatste komt in 2019 op de markt, de Bronco een jaar later, ook in Europa.

Ford Bronco (1966 – 1996)

Ford Bronco Concept (2004)