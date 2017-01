Opvolger Kia Venga wordt crossover

Het segment van de compacte MPV heeft het zwaar. De afgelopen jaren worden de praktische auto’s met hogere instap zwaar beconcurreerd door kleine crossovers. “If you can’t beat them, join them”, dachten ze vervolgens in Korea. De opvolger van de Kia Venga wordt dan ook een compacte crossover.

Plannen

Het zal niet lang meer duren voordat we de opvolger van de Kia Venga voor het eerst gaan zien. Zoals je in de afbeelding hieronder kunt zien, moet de productie van de crossover al van start gaan in juli van dit jaar, twee maanden na de productiestart van het nieuwe topmodel, de Stinger. Waar die auto vooral Amerikaanse kopers moet overtuigen, zal Kia’s kleine crossover vooral op de Europese markt gericht zijn. Hier groeit het segment dan ook het sterkst.

Stonic

De kans is groot dat de crossover Kia Stonic gaat heten, aangezien het merk die naam recent heeft vastgelegd. Hij zal zijn platform en aandrijflijnen gaan delen met een compacte crossover van Hyundai, die op dit moment ook in ontwikkeling is. De ontwikkeling vindt plaats in Korea, maar het design is uiteraard afkomstig van Peter Schreyer en zal in lijn zijn met het design van de rest van het modellengamma.

Frankfurt

Wanneer kun je de auto dan voor het eerst verwachten? De kans is groot dat de crossover wordt gepresenteerd op de autoshow van Frankfurt in september. De verkoopstart zal kort erna volgen.