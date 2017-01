Oud en Nieuw: BMW M3 E30 Evo ontmoet M3 30 Jahre Edition

In 2016 brachten we verre voorvaderen samen met de jongste telg, maar ook soortgenoten kwamen samen. In deze video brengen we de ultieme E30 M3, de BMW M3 Evo, samen met het meest recente feestnummer van de auto, de M3 30 Jahre Edition. Hebben ze nog wat gemeen, of delen ze slechts de naam?