Peugeot 5008-prijs blijft net onder de 33 mille

Om radio-dj Giel Beelen aan te halen: “We hebben PRIJZEN!” Van de Peugeot 5008, wel te verstaan. Die verkrijgbaar is vanaf net geen 33 mille, inclusief afleveringskosten.

Peugeot is zijn modellengamma flink aan het omgooien. De 3008, die nu een SUV is, was eerder een… Tja, wat was de vorige 3008 eigenlijk? En deze 5008 ging tot voor kort door het leven als MPV. Helaas voor Peugeot blieft de consument ‘busjes’ echter niet meer, dus moest het merk met aansprekende SUV’s op de markt komen. Iets wat het merk vrij laat heeft gedaan.

Deze 5008 staat nu aan de top van Peugeots softroaderlijn en kost minimaal 32.660 euro. Voor dat geld krijgen kopers een 5008 Access met 130 pk leverende 1.2 benzinemotor. Hoger op de optielijst staan dezelfde motoriseringen, maar dan als Active (34.460 euro), Allure (35.660 euro) en GT-Line (37.660 euro). De prijzen van de andere motorvarianten volgen nog.

De concurrenten van de zevenzits 5008 moeten we zoeken in de hoek van de aankomende Volkswagen Tiguan Allspace, de gloednieuwe Renault Koleos (waarvan nog geen prijzen bekend zijn) en de Nissan X-trail (die verkrijgbaar is vanaf 30.990 euro). De kleinere Peugeot 2008 en 3008 zijn er vanaf 19.200 en 29.860 euro.