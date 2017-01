Peugeot Citroën sluit 2016 af met verkoopstijging

Mooi is dat, hé? Peugeot Citroën verkocht vorig jaar 5,8 procent meer auto’s, maar dat is alleen te danken aan Peugeot. Citroën en DS gingen licht onderuit, maar daar lees je in het officiële persbericht helemaal niets over.

Peugeot Citroën kwam in 2016 uit op in totaal 3.146.000 verkochte auto’s, wat 5,8 procent meer is dan de 2.973.000 een jaar eerder. Peugeot trok daarbij de kar, want het merk verkocht 12,3 procent meer voertuigen dan in 2015 (vooral dankzij de nieuwe 3008 en 5008), tegenover 1,72 procent minder voor Citroën.



LEES OOK: VERKOOP OCCASIONS STIJGT, PEUGEOT NAAR PLEK TWEE

Wat dat betreft heeft Peugeot Citroën een bijzondere transformatie doorgemaakt, want in 2014 stond het concern (dat toen nog PSA Peugeot Citroën heette) op de rand van de afgrond. De Franse overheid en het Chinese Dongfeng Motors moesten ingrijpen om de autofabrikant van de ondergang te redden.