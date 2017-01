Porsche 911 GTS: voorspelbaar recept, maar zo lekker

Wat? Porsche lanceert in een keer vijf varianten van de Porsche 911 GTS. Zijn de Duitsers wel helemaal Kerst en Oud & Nieuw door gekomen, want normaliter introduceert Porsche de achterwielaangedreven Coupé en Cabriolet, gevolgd door de vierwielaangedreven versie, die weer later wordt aangevuld met de Targa. Nee, dit maal spreidt Porsche zijn GTS-varianten niet. Het kwintet GTS-types komt ook tegelijk op de markt.

Welke vijf zijn het dan? De GTS komt er als Coupé, Cabriolet en Targa. Daarbij is met uitzondering van de Targa keuze uit twee- (op de achterste wielen) en vierwielaandrijving. In alle gevallen is de GTS hetzelfde aangekleed. Dat begint met de brede carrosserie van de vierwielaandrijving, de zogeheten S-types. Dus ook de achterwielaandrijvers beschikken over de uitgedijde koets, maar de echte vierwielaandrijvers zijn herkenbaar aan de rode lichtstrip tussen de achterlichtunits. In combinatie met een 10 mm verlaagd onderstel geeft dat de 911 GTS een krachtige uitstraling. Extra dynamiek komt voort uit de toepassing van een front uit de Sport Design-collectie, waar ook de buitenspiegels vandaan komen. Achterop prijkt een grotere (uitklapbare) spoiler. De aanpassingen zijn niet zonder effect. Het gaat namelijk niet alleen om de looks, de fabrikant claimt een verbeterde stabiliteit op hogere snelheden.

911 Carrera 4 GTS 911 Carrera GTS Cabriolet

Centrale pijpen

Een sportuitlaatsysteem is standaard aanwezig en dat betekent dat de 911 GTS twee uitlaateindstukken in het midden van de uitgeklopte kont heeft. De pijpen zijn in zwart uitgevoerd. Verder staat de 911 GTS op 20 inch grote lichtmetalen wielen met een in zwart uitgevoerde centrale wielmoer. Specifiek voor de tanga is de in zwart gespoten ‘rolbeugel’.

911 Targa 4 GTS 911 Carrera GTS

Topsnelheid

De GTS komt voor de dag met de sterkste variant van Porsches 3.0-zescilinder boxermotor. Door de turbochargers te vervangen perst de geblazen zespitter er nu 450 pk uit, 30 pk meer dan de krachtigste 911 Carrera op dit moment. Met 450 pk op de aangedreven wielen is de nieuwe GTS zelfs 20 pk sterker dan de vorige editie. Mede door het hogere vermogen snelt de GTS voorzien van het Sports Chrono-pakket en de PDK-bak in 3,6 tellen van stilstand naar 100 km/h. Wie echter de GTS met de hoogste topsnelheid wenst, dient voor de handgeschakelde versie met achterwielaandrijving te kiezen. Dat type haalt 312 km/h, al halen alle GTS-types een top van meer dan 300 km/h.

Door de komst van de vijf GTS-versies bestaat het leveringsprogramma van de 911 uit liefst 19 types. Binnenkort introduceert Porsche nog de vernieuwde 911 GT3, een gelimiteerde 911-versie en de tot 850 stuks gelimiteerde GT2 RS.