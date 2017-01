Porsche Panamera Sport Turismo komt in maart

Porsche serveert ons op de Autosalon van Genève een nieuw model dat al meer dan vier jaar oud is. Want inderdaad, in Zwitserland gaan we eindelijk de productieversie van de Sport Turismo Concept zien, nu officieel Panamera Sport Turismo genaamd.

De shooting brake-variant van de Panamera (stationwagen klinkt ook zo boers) heeft naar verluidt vijf zitplaatsen. Dit in tegenstelling tot de gewone Panamera, die er slechts vier heeft. Volgens Porsche-ontwerper Michael Mauer wijkt de nieuweling qua ontwerp nauwelijks af van het studiemodel uit 2012.

Naar de leverbare motorvarianten kunnen we raden. Er komt onder meer een 4S met 440 pk, een Turbo met 550 pk, een 4S Diesel met 422 pk en een 4 E-Hybrid met 462 pk. De Sport Turismo Concept had een plug-in hybride aandrijflijn.