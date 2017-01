PSA Group na decennia weer terug in India

PSA Group was in 2014 bijna failliet, maar heeft met hulp van de Franse overheid en de Chinese Dongfeng Motor Corporation een vrij miraculeuze wederopstanding doorgemaakt. De autofabrikant keert in 2020 terug naar India, voor de eerste keer in drieëntwintig jaar.

PSA (Peugeot, Citroën, DS) gaat een joint venture aan met CK Birla Group om auto’s en onderdelen te verkopen in India. In de Indiase deelstaat Tamil Nadu (gelegen in het Zuid-Oosten) wordt een fabriek neergezet waar jaarlijk 100.000 voertuigen van de band moeten rollen.

De Franse autofabrikant investeert voorlopig bijna 100 miljoen euro in India. Een markt die momenteel goed is voor 3 miljoen auto’s op jaarbasis, maar die tegen 2025 waarschijnlijk is gegroeid naar 8 tot 10 miljoen .