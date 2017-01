Retro en hypermodern: Volkswagen I.D. Buzz

“Groovy Baby!” Met de Volkswagen I.D. Buzz grijpt het merk terug naar de jaren 60, de tijd van love, peace, maar ook van enorm veel Volkswagens in de Verenigde Staten. En dat succes, dat moet deze autonoom rijdende elektrische bus weer gaan evenaren.

US of A

De reputatie van Volkswagen heeft wereldwijd een enorme deuk opgelopen, maar nergens zo erg als in de Verenigde Staten. Het is daarom niet vreemd dat de Volkswagen I.D. Buzz juist op de autoshow van Detroit, dé show voor de Amerikaanse autofabrikanten, onthult. Ook al is de kans groot dat de productieversie van de auto gewoon wereldwijd verkocht gaat worden, zijn het de harten van de Amerikanen die heroverd moeten worden. De I.D. Buzz, het tweede model in Volkswagens I.D.-modellenreeks, doet daar in elk geval alles aan. Hij staat op hetzelfde platform als de eerder getoonde I.D., maar heeft niet één, maar twee elektromotoren. Een motor voor elke as en daarmee heeft de I.D. Buzz dus vierwielaandrijving.

Groot

Met zijn lengte van 4941 millimeter, breedte van 1977 millimeter en hoogte van 1963 millimeter biedt de Volkswagen I.D. Buzz ruimte aan acht personen. Omdat de accu van maximaal 111 kWh in de vloer verwerkt zit, hebben die acht personen alle ruimte aan boord. Niet dat sprintcijfers bij dit soort auto’s heel belangrijk zijn, maar met zijn systeemvermogen van 374 pk kun je in 5,3 tellen naar 100 km/h sprinten. Dat zal hij niet doen in de volledig autonome modus, waar de auto ook over beschikt. Door op een speciale knop op het stuurwiel te drukken, wordt het weggenomen en kan de bestuurder 180 graden draaien en de auto het werk laten doen. Dat laatste lijkt nu nog enorm toekomstmuziek, maar Volkswagen is ervan overtuigd dat we ons zo in 2025 kunnen verplaatsen. Volkswagen geeft nu een maximale range van 600 kilometer (NEDC) op voor de auto. In de praktijk betekent dat een ruime vierhonderd kilometer. Hij kan ook aan de snellader en daarmee is de accu in een halfuur voor tachtig procent geladen.

Productie

Klassieke Volkswagen T1’s zijn vrijwel onbetaalbaar geworden. Voor mooie exemplaren betaal je al snel meer dan 50.000 euro en voor heel fraaie exemplaren praat je al snel over een bedrag van meer dan 100.000 euro. Niet heel vreemd dus dat Volkswagen juist dat model kiest als basis voor de nieuwste elektrische Concept Car. De Volkswagen I.D. Buzz is weliswaar nog altijd dat laatste, de kans is groot dat we de auto over een aantal jaren in productievorm gaan zien. Het bestuur van het merk is namelijk enorm enthousiast over deze elektrische bus en hoopt nu dat het publiek er ook zo over denkt.