Review modelauto: Porsche Panamera Turbo van Herpa 1/43

Net als bij het origineel moet je goed kijken of het toch echt de nieuwste generatie Porsche Panamera is. De koplampen, onderbumper en achterlichtunits maken het grote verschil. Hier staat de Turbo-versie, te herkennen aan het afwijkende front, de dubbele uitlaateindstukken en de lijn over de achterspoiler.

Porsche heeft voor een sobere kleur gekozen en de maatvoering van de banden ziet er niet uit. Het wieldesign tref je al helemaal niet in de Turbo-folder aan. Fabrikant Herpa heeft in de schaal 1/43 een matig miniatuurmodel neergezet. Hij kost € 45,80. Probleem is, je wilt hem hebben om je verzameling te completeren. Tsja. Een moetje dus.

Verkrijgbaar: www.porsche-shop.nl

Prijs: € 45,80

Ranking: twee sterren