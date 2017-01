Rolls-Royce Phantom vaart voor de laatste keer uit

“Bye, bye, zwaai, zwaai”, zoals Formule 1-commentator Olav Mol altijd tot vervelens toe zegt. De Rolls-Royce Phantom VII is niet meer. Dit is de laatste en die is – uiteraard, kunnen we wel zeggen – heel speciaal uitgevoerd.

De Phantom Extended Wheelbase is op verzoek van een verzamelaar gebouwd en heeft een maritiem thema. Zo zijn in het interieur voorstellingen van de zee en van een cruiseschip uit de jaren dertig te zien en doen de klokjes voor- en achterin de unieke Rolls-Royce denken aan ouderwetse radiozendapparatuur. Wat de eigenaar voor zijn donkerblauwe Phantom heeft betaald, houdt Rolls-Royce natuurlijk discreet voor zich, maar reken gerust op een miljoentje of wat.

De opvolger van de Phantom laat overigens nog even op zich wachten. De auto komt pas volgend jaar op de markt en wordt dankzij een aluminium spaceframe een stuk lichter dan de minimaal 2500 kg wegende Phantom VII. Die laatste heeft het bijna veertien jaar volgehouden. Hij werd in 2003 geïntroduceerd als het eerste product van Rolls-Royce onder zijn nieuwe eigenaar BMW. Enkele jaren daarvoor had de Duitse autofabrikant het merk met de Flying Lady van Volkswagen overgenomen.