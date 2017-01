Rolls-Royce zet net geen verkooprecord neer

Voor de tweede maal in zijn historie heeft Rolls-Royce meer dan 4.000 klanten in een jaar weten te bedienen. Met een afzet van 4.011 stuks bleef het jaarvolume over heel 2016 nipt onder het recordverkoop van 2014, toen 4.063 stuks de showrooms van het prestigieuze merk verlieten.

Rolls-Royce boekte in bijna alle regio’s een forse plus in afzet, maar 2015 was dan ook voor de Engelse autobouwer een licht teleurstellend jaar waarin de kopers het even rustig aan deden. De Rolls-Royce-clientèle kocht toen bijna 300 auto’s minder dan in het recordjaar ervoor. Afgelopen jaar steeg de afzet weer tot boven de 4000 eenheden. Alleen in het Midden-Oosten bleef de hand van de Rolls-Royce-koper op de knip door politieke en economische onzekerheden. In Europa boekte de fabrikant een plus van 28%, in Noord-Amerika 12% en in Azië-Pacific 5%. In Aziatische landen als China en Japan steeg de afzet met respectievelijk 23 en 51%, terwijl in Europa Duitsland en Groot-Brittannië achtereenvolgens 30 en 26% groeiden. In Nederland werden 14 auto’s geregistreerd, een verdubbeling van het aantal dat in 2015 verkocht werd. In 2014 werden er zelfs 15 Rolls-Royces in ons land verkocht.

Einde Phantom

Het jaar 2016 staat in de Rolls-Royce-boeken ook als het jaar waarin afscheid werd genomen van de Phantom. Zowel de productie van de limousine, de Coupé als de Drophead Coupé werden beëindigd. De volgende editie wordt in de tweede helft van 2017 voorgesteld, maar komt pas in 2018 op de markt. De nieuwe editie komt er alleen als sedan. De Coupé en Drophead Coupé worden voorlopig niet vervangen. Het bedrijf heeft als alternatieven de Wraith en Dawn, die voor goede aantallen zorgen.

Verkoopoverzicht sinds 2003

2016 – 4.011 stuks (Lancering Dawn)

2015 – 3.785 stuks

2014 – 4063 stuks

2013 – 3.630 stuks (Lancering Wraith)

2012 – 3.575 stuks (Restyling Phantom)

2011 – 3.538 stuks

2010 – 2711 stuks (Lancering Ghost)

2009 – 1.002 stuks

2008 – 1.212 stuks (Lancering Phantom Coupé)

2007 – 1.010 stuks (Lancering Phantom Drophead Coupé)

2006 – 805 stuks

2005 – 796 stuks

2004 – 792 stuks

2003 – 300 stuks (Lancering Phantom)