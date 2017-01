Saab 9-3 gaat weer in productie… eind 2017… in China

Het is zover. National Electric Vehicle Sweden (NEVS) heeft van de Chinese overheid toestemming gekregen om elektrische Saab 9-3’s te bouwen in zijn fabriek in Tianjin. En wij kunnen alleen maar denken: nu pas?

Het is namelijk al drie jaar geleden dat NEVS zijn elektrische Saab 9-3 voorstelde. Een auto waarmee het bedrijf grootste plannen heeft, want momenteel wordt in de Chinese havenstad Tianjin een fabriek uit de grond gestampt die jaarlijks 200.000 voertuigen kan bouwen. NEVS roept alvast dat het na 2017 zo’n 150.000 9-3’s aan de Chinese leasemaatschappij Panda New Energy wil leveren.

BEKIJK OOK: AUTOVISIE VLOG – EERSTE ELEKTRISCHE SAAB GAAT TERUG NAAR HUIS

NEVS kocht in 2012 de boedel van het failliete Saab. De fabrikant is eigendom van NME Holdings uit Hong Kong, de stad Tianjin en het Chinese IT-bedrijf State Research Information Technology. NEVS is gevestigd in Trollhättan, Zweden, op het terrein van de voormalige Saab-fabriek (die overigens niet door NEVS wordt gebruik).