Sjoerds Weetjes: Wat u nog niet wist van de Bugatti Veyron

Over de Bugatti 16.4 Veyron is alles al gezegd en geschreven, maar wist u ook dat de hypercar over een stekkeraansluiting beschikt? En niet zonder reden. In Sjoerds Autoweetjes #10 legt Sjoerd van Bilsen uit waarom de Bugatti Veyron standaard ook aan de stekker kan.

ZIE OOK: Sjoerds Weetjes #1