Snel Spel: Auto Modellista (2002)

The Fast and the Furious (2001) was zo succesvol dat we inmiddels niet alleen acht films verder zijn, maar ook talloze racespellen die opeens allemaal ‘urban’ en ‘street’ moesten zijn. De origineelste van het stel? Auto Modellista.

Hoewel, origineel… Niet alleen autotuning was begin 2000 een trend in games, maar ook het gebruik van zogenoemde cel-shaded graphics. Sega paste ze toe in Jet Set Radio (2000), Nintendo in The Legend of Zelda: The Wind Waker, Sucker Punch Productions (nu van Sony) in Sly Cooper and the Thievius Raccoonus en Capcom in Auto Modellista (PS2, Xbox, Gamecube).

“De game ziet eruit als een Michel Vaillant-strip in beweging”

De grafische techniek geeft computerspellen een tekenfilmachtig uiterlijk en dat doet over het algemeen wonderen voor hun houdbaarheid. Want waar spellen als Colin McRae Rally 3, F1 2002 en Need for Speed: Hot Pursuit 2 (allemaal uit 2002) behoorlijk gedateerd overkomen, daar oogt Auto Modellista nog steeds buitengewoon fris.

De game ziet eruit als een Michel Vaillant-strip in beweging, maar dan met overwegend Japanse vierwielers (de Dome Zero, Mitsuoka Orochi en Tommykaira ZZ-S zijn een paar van de minder bekende). Bovendien maakt Auto Modellista op een geweldige manier gebruik van zijn cartoonuiterlijk. De wagens in het spel trekken bijvoorbeeld witte snelheidsstrepen over het beeld als ze het gas er flink op hebben.

Iets wat voor verwarring zorgde bij gamers. Want onder de ‘zaterdagmorgen kinderserie’-graphics is Auto Modellista een vrij serieus racespel. De wagens zijn verregaand aan te passen, kunnen aan een ‘engine swap’ worden onderworpen (wat dacht je van een Toyota AE86 met een Supra-blok?) en hebben een relatief realistisch weggedrag. Het is daarom jammer dan Auto Modellista genadeloos flopte. Een vervolg kwam er dan ook nooit.