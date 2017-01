Snel Spel: Test Drive III – The Passion (1990)

The Passion voor wat? Nou, niet voor het enigszins natuurgetrouw weergeven van rijsensaties in ieder geval, want op dat gebied is Test Drive III: The Passion buitengewoon slecht.

Bijzonder is het spel daarentegen wel, want het was een van de eerste racegames met een open wereld. Als bestuurder zit je niet vast aan het verloop van de weg, maar kan je de paden op en de lanen in. Zo weet ik bijvoorbeeld dat er ergens in de wereld Test Drive III een klein vliegveld ligt waar X-Wing Fighters uit Star Wars landen en opstijgen. Geintje van de programmeurs.

“Racen? Oppassen voor de politie? Ik dacht het niet!”

En dat was nou juist het fascinerende aan de game. Racen? Oppassen voor politie? Ik dacht het niet! Het stuur om en op onderzoek uit, in een voor die tijd indrukwekkende voorstelling van het westen van de Verenigde Staten. Mijn exemplaar van het derde Test Drive-deel had echter het Road and Car-uitbreidingspakket, wat betekende dat ik nog een extra speeltuin had om in rond te neuzen, de Cape Cod – Niagara Course.

Oh, en door mijn Road and Car-editie had ik ook de keuze uit meer auto’s. Standaard konden spelers in Test Drive III kiezen uit de Lamborghini Diablo, Ferrari Mythos en Chevrolet CERV III Concept (een Corvette met middenmotor), maar via de eerder genoemde uitbreiding kwamen daar de Acura NSX en Dodge Stealth R/T Turbo bij.

Is Test Drive III mooi oud geworden? Nee! Games die gebruikmaken van vroege 3d-graphics zijn vrijwel allemaal niet meer om aan te zien. Daarbij halen de MIDI-muziek en de geluidseffecten in Test Drive III het bloed onder je nagels vandaan en is de besturing van de auto’s hypernerveus. Een spel als dit lijkt immers alleen maar goed door de roze bril van de nostalgie.