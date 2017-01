Sport Yacht-concept: dobber-Lexus heeft twee achtcilinders

Tja, zo’n kernmerkende ‘spindle’-grille laat natuurlijk wel érg veel water binnen, dus die heeft deze Lexus Sport Yacht niet. Wat ‘ie wel heeft zijn twee V8-motoren uit de Lexus RC F.

Eerder deze week onthulde Lexus op de autoshow in Detroit de nieuwe LS. Die moet zijn titel als vlaggenschip van de Lexus-reeks echter al na een paar dagen doorgeven aan deze Sport Yacht. Het idee voor dit ‘bootje’ komt van Toyota-directeur Akio Toyoda. Die maakte een proefvaart met een nieuw jacht van Toyota Marine en begon zich af te vragen hoe een sportief luxejacht met Lexus-ontwerp eruit zou zien.

De Sport Yacht is dan ook een coproductie van Toyota Marine en Lexus. Hij is voor een groot deel opgetrokken uit koolstofvezel en wordt aangedreven door twee V8-motoren (bekend van de Lexus RC F, GS F en LC 500). In de Sport Yacht produceren die achtcilinders echter geen 477, maar 440 pk. Met in totaal 880 pk haalt de aqua-Lexus een topsnelheid van 79 km/h.

Vooralsnog is de Sport Yacht een studiemodel (gebouwd door de Marquis-Carver Yacht Group in Wisconsin), maar wie weet… Aston Martin en Mercedes-Benz beginnen zich immers ook te roeren op de jachtmarkt. Om nog even het ontwerp van de Sport Yacht aan te halen. Wij zien er weinig Lexus in. Jullie wel?