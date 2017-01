Subaru WRX STI heel licht bijgepunt

Een nieuwe grille en wat zwarte details moeten de Subaru WRX STI weer wat langer houdbaar maken. Onderhuids zijn de wijzigingen echter groter al maakt de auto nog altijd gebruik van het bekende platform.

Differentieel

Waar de normale Impreza al gebruik maakt van het nieuwe Global Platform van het merk, staat de WRX STI nog gewoon op het oude. Ook geen nieuws onder de motorkap: de 2,5 liter boxermotor levert ook in de vernieuwde Subaru WRX STI nog altijd de bekende 300 pk. Wel heeft Subaru het vierwielaandrijvingsysteem onder handen genomen. Waar het centrale differentieel eerst zowel mechanisch als elektronisch aangestuurd werd, gebeurt dat nu alleen nog elektronisch. Volgens Subaru reageert het systeem nu nog sneller, maar vooral ook soepeler.

Upgrade

Subaru heeft meer gedaan dan alleen een nieuw neusje en een differentieel. De WRX STI krijgt sterkere zespots remmen van Brembo, die achter nieuwe 19 inch wielen gemonteerd zitten. Die remmen vallen ook serieus op, want de remklauwen zijn knalgeel gespoten. De ophanging is iets minder straf afgesteld dan voorheen en ook het interieur is voorzien van mooiere materialen. Om het comfort verder te verhogen is hij daarnaast nog voorzien van beter dempingsmateriaal, zodat je minder rijgeluiden in het interieur krijgt. De uiterlijke wijzigingen zitten hem vooral in de neus, waar nu LED-koplampen zitten

2020

Voor een volledig nieuwe Subaru WRX STI zullen we geduld moeten hebben tot 2020. Dan komt er een volledig nieuwe auto, die ook gebaseerd zal worden op het Global Platform.