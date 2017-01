Nou, nog maar een teaserplaat van de Alpine A120 dan…

Zeg Renault, krijgen we die productieversie van de nieuwe Alpine A120 nou nog eens te zien, of hoe zit dat? Man, man, man, hoe lang kan een teaseroffensief duren?!

Want ja, hier zijn weer twee plaagplaatjes van de Alpine. Niet dat er veel te plagen valt, want het is overduidelijk dat het uiteindelijke productiemodel als twee druppels water lijkt op de Vision Concept, waar Renault al een jaar mee leurt (langer dan dat, als we de vergelijkbare Alpine Celebration Concept meerekenen).

“Het productiemodel houdt de centrale uitlaat van de concept”

Goed, wat is er te zien? Nou, vooral dat er ten opzichte van de Alpine Vision Concept weinig anders veranderd is dan de buitenspiegels (die nu wat minder studiemodelachtig zijn) en de lichtmetalen wielen (die een maatje kleiner lijken). Het productiemodel houdt de centrale uitlaat en de zo kenmerkende achterlichten van de concept en krijgt uit aerodynamische overwegingen een vrijwel vlakke bodem.

We gaan de uiteindelijke Alpine – die de toevoeging A120 krijgt – op de Autosalon van Genève zien. De auto wordt aangedreven door een 1,8 liter viercilinder turbomotor met ongeveer 250 tot 300 pk. De 1100 kilogram zware Alpine gaat in 4,5 seconden naar 100 km/h, waarmee hij zichzelf tegenover de Porsche 718 Cayman (S) plaatst. Iets wat ‘ie qua prijs ook doet, want de A120 kost zo’n 55.000 – 60.000 euro, exclusief BPM en BTW.

Alpine Vision Concept