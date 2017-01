Throwback Thursday: Cadillac CTS-V

Testredacteur Peter Hilhorst blikt elke donderdag via zijn Instagram-account terug op een memorabel driftmoment. Op deze Throwback Thursday is dat de Cadillac CTS-V uit 2016.

Supertest

Peter vertelt: “Deze foto is gemaakt tijdens de deel twee van de jaarlijkse Autovisie Supertest. Daarin was de CTS-V met 649 pk veruit de sterkste en spectaculairste. Met zijn lange wielbasis, variabele sper, secure besturing en wagonlading aan koppel is het een natural born tyrekiller. Vroeg of laat beland je in roekeloze derdeversnellingsdrifts met wilde pluimen rook en een bulderende V8. De 855 Nm laat geen spaan heel van de 285 millimeter brede achterbanden, zoals je op deze foto kunt zien. Niet iedereen is razend enthousiast over de CTS-V, maar elke redacteur had wel iets avontuurlijks in hem meegemaakt om over te vertellen tijdens de debriefing van de Autovisie Supertest. Dat heet karakter. Iets wat veel Duitse supersedans minder hebben dan dit uitbundige koppelbeest. Ik vind het een verslavend lekkere machine.”

In Autovisie Nummer 1, die vandaag in de winkel ligt, lees je het tweede deel van de Supertest.