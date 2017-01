Throwback Thursday: Porsche Cayman GT4

Testredacteur Peter Hilhorst blikt elke donderdag via zijn Instagram-account terug op een memorabel driftmoment. Op deze Throwback Thursday is dat de Porsche Cayman GT4.

Onmogelijk compleet

Peter vertelt: “De Porsche Cayman GT4 is een onmogelijk compleet pakket. Je kunt reputaties aan puin rijden op een trackday, idioot veel plezier hebben op mooie wegen en lekker schuiven met die kont. Hij is zo hypersensitief dat je soms schrikt van zijn ultrasnelle reacties en ontzettend subtiel met input moet zijn. De lijntjes zijn kort, hij rolt bijna niet en is uiterst gehoorzaam. Met veel meer haast en precisie dan een normale Cayman zoekt hij de apex op. Gaslossen is voor hem het signaal dat je van richting wilt veranderen. En wel meteen. De tractie is geweldig en de achterzijde komt op het gas niet zomaar om, als je aandringt echter wel. Hij daagt uit en prikkelt. Elke slingerende weg wordt een injectienaald waarmee je de partydrug GT4 scoort. De blik wordt strak en dan volgt de adrenalinerush, de kick, de ontlading. En dan wil je nog een keer, en meer. Keren, terug en nog harder. Als er een auto is waarmee ik de rest van mijn leven vooruit moet, dan zou het deze Cayman GT4 weleens kunnen zijn. Genoeg vermogen, een briljant onderstel, een lekkere handbak en dat in een compact pakket. Het verlangen naar een 911 GT3 is onverminderd hevig, maar de noodzaak er een te hebben is door deze Cayman weggenomen. Een sportauto die alles kan.”

