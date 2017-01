Top 3 autoverkopen: de winnaars en verliezers van 2016

Laten we één ding vooropstellen: 2016 was geen goed jaar voor de Nederlandse autoverkopen. In totaal werden er vorig jaar 382.825 nieuwe auto’s geregistreerd, fors minder dan de 448.925 auto’s in 2015. Dit waren de grootste winnaars en de grootste verliezers.

Verliezers

3 – Volvo (- 10.635 auto’s)

Wijzigingen in het bijtellingsregime hebben grote gevolgen gehad voor veel merken. Scoorden de Volvo V60 D6 Plug-In Hybrid en Volvo XC90 nog met 7% bijtelling, moest er in 2016 opeens 15% bijtelling over de auto’s worden betaald. Het zorgde voor meer dan een halvering in het aantal V60’s dat de weg op ging in 2016 (van 6632 naar 2911 stuks). De klap was groter bij de V40, want dat model ging van 11397 exemplaren naar 4576 auto’s in 2016. Ook hier dankzij de andere bijtelling, want waar de V40 eerst scoorde met 14% bijtelling, schoof hij in 2016 op naar 21%.

2 – Volkswagen (- 12.453 auto’s)

Met 43.819 auto’s was Volkswagen nog steeds het grootste merk in Nederland, maar toch gingen er wel fors minder exemplaren de weg op. Vooral de Golf was in 2016 minder populair dan het jaar ervoor, mede door – jawel – de bijtellingsregeling. Geen 7% bijtelling meer voor de Golf GTE, maar 15% zorgde voor veel minder business. Daarnaast waren er eind 2015 veel exemplaren geregistreerd, zodat zakelijk rijders nog maximaal konden profiteren van de gunstige regelgeving. Dit was dus wel een beetje te verwachten, maar met 7213 exemplaren van de Golf minder is het wel een forse daling.

1 – Peugeot (- 21.019 auto’s)

Peugeot is er in 2016 heel hard op achteruit gegaan. Net als bij de merken hierboven zorgden wijzigingen in de bijtelling ervoor dat vooral de 308 een stuk minder goed ging lopen. Van 14% in 2015 ging hij namelijk opeens naar 21% bijtelling in 2016. Nog altijd gunstiger, maar niet doorslaggevend. Net als bij de Golf werden er aan het eind van 2015 nog een hoop geregistreerd, maar hier is de klap vele malen groter. In 2015 gingen er 28.884 exemplaren van de 308 de weg op. In 2016 waren dat er 5021. Auw. Dat betekent overigens ook meteen dat de rest van de modellen beter hebben gepresteerd, want de totale daling is minder dan die van de 308. Een klein lichtpuntje?

Winnaars

3 – Mini ( + 897 auto’s)

Een heel positief jaar voor Mini, want in 2016 leverde het merk met 5777 auto’s net geen 900 auto’s meer af dan het jaar ervoor. De stijging was vooral te danken aan de nieuwe Clubman, die 1548 keer geregistreerd werd, tegenover slechts 211 keer in 2015. Dat betekent ook automatisch dat de overige Mini’s wat achterbleven ten opzichte van het vorige jaar.

2 – Hyundai (+ 1472 auto’s)

Nog altijd zorgt de i10 voor sterke cijfers, maar in 2016 zorgde de Tucson voor de grootste plus bij Hyundai. Gingen er in 2015 nog 834 exemplaren van de crossover de weg op, waren dat er in 2016 2324. Toch kun je het niet helemaal direct zo rekenen, want in 2015 leverde Hyundai ook de IX35 nog, die goed was voor 625 exemplaren. Desalniettemin een goede stijging voor de Koreanen.

1 – Opel (+ 7056 auto’s)

Er kan er maar één de grote winnaar zijn en in 2016 was dat Opel. In totaal werden er in 2016 32.500 Opels geregistreerd, 7056 meer dan in 2015. De auto van het jaar, de Opel Astra, scoorde ook het beste voor Opel, want daarvan gingen er 9893 exemplaren de weg op. Voor je beeld: in 2015 werden er nog 3510 exemplaren van de Astra geregistreerd. De Insignia halveerde bijna in aantal, maar dat werd gecompenseerd door de 4397 extra exemplaren van de Karl, na de Astra het tweede populairste model van Opel.

Bijtelling

De nieuwe bijtellingsregels hadden voor meer merken een grote impact. Lexus verkocht in 2016 bijna 1000 minder CT200h’s en ging in totaal van 1932 auto’s naar 872 auto’s. Eenzelfde daling was te zien bij Porsche, dat van 2157 auto’s naar 1162 auto’s ging. De reden? Er werden 1080 minder Cayennes verkocht in 2016, omdat de plug-in hybride niet langer in een gunstige categorie viel. Pijnlijk was het ook voor Mitsubishi, want zonder 7% bijtelling liep de Outlander opeens een stuk minder hard. De SUV werd in 2016 slechts 1862 keer geregistreerd, tegenover 9406 keer in 2015.

Eindsprint

Elk jaar registreren autofabrikanten op de valreep nog een hoop auto’s, die zo nog kunnen profiteren van de lagere bijtellingspercentages. Dat is duidelijk af te lezen uit de cijfers van de Bovag, de branchevereniging voor autobedrijven. Natuurlijk zitten er ook afleveringen tussen, maar hier zijn een aantal uitschieters. Mitsubishi registreerde in december meer dan de helft van alle Outlanders van 2016. Er werden er 1077 geregistreerd. Weliswaar fors minder dan de 3704 stuks van december 2015, maar nog altijd een enorm aantal. Bij Audi werden er in december 920 Q7’s geregistreerd, ook meer dan de helft van alle exemplaren van heel 2016. Met stip op 1 staat echter de Volkswagen Passat. Daarvan werden er 2926 geregistreerd in december. Ook hier geldt dat hij dan nog in de gunstige categorie van 15% bijtelling valt.