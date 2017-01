De Toyota Camry NASCAR is geen Toyota Camry

Toyota heeft moeite gedaan om – en wij citeren – “de NASCAR Camry dezelfde agressieve eigenschappen mee te geven als zijn productiebroeder”. Juist! Want meestal ziet een saaie hybride sedan er een stuk vechtlustiger uit dan een vuurspuwende, 700 pk sterke V8-racer. Toch?

Ach, waar hebben we het eigenlijk over! Want hoe krampachtig Toyota ook een connectie probeert te suggereren tussen de nieuwe Camry en zijn NASCAR-broeder… Die is er gewoon niet. NASCAR-racers hebben helemaal niets te maken met de auto’s die een paar kilometer verderop in de showroom staan. Dat is één van de belangrijkste kritiekpunten op de in Amerika populaire raceserie.

“Onder het bodywork zit een vrij simpele racewagen met een bijna prehistorische V8”

NASCAR-auto’s zijn silhouetracers. Dat betekent dat ze een standaardcarrosserie hebben, die slechts door de applicatie van enkele details en een paar stickers (de koplampen en luchtinlaten zijn bijvoorbeeld niet echt) op een productiemodel moet lijken. Onder het bodywork zit een vrij simpele racewagen met een bijna prehistorische V8 met twee kleppen per cilinder, die tot 2012 nog met carburateurs werkte.

Toyota stapte in 2007 in de Amerikaanser dan Amerikaanse raceserie om wat ‘street cred’ te krijgen bij de conservatieve kopers in het Middenwesten van de Verenigde Staten. In 2015 won het Japanse merk met de controversiële Kyle Busch het kampioenschap voor coureurs en afgelopen jaar sleepte het de constructeurstitel in de wacht.