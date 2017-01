De Toyota Concept-i wil jou graag leren kennen

Ooit gehoord van het Japanse begrip ‘kawaii’? Dat betekent ‘schattig’ en slaat op de obsessie die Japanners hebben voor alles wat lief en aaibaar is, zoals deze Toyota Concept-i.

De Concept-i – die op de Consumer Electronics Show in Las Vegas staat – moet vriendelijk, gastvrij, leuk en warm zijn, volgens Toyota. Hij moet alle aandacht hebben voor de mensen die hem gebruiken. De Concept-i is daarom uitgerust met een vorm van kunstmatige intelligentie, die moet kunnen ‘aanvoelen’ wat mensen nodig hebben en willen. Over wat de computer allemaal kan doen met die informatie blijft Toyota helaas erg vaag. Het merk komt niet verder dan dat Yui, zoals de kunstmatige intelligentie heet, “de kwaliteit van leven” van gebruikers moet verbeteren.

“De Concept-i moet kunnen ‘aanvoelen’ wat mensen nodig hebben”

Zoals het tegenwoordig een studiemodel betaamt, kan de Concept-i deels autonoom rijden, al kan de bestuurder er ook voor kiezen zelf de controle over te nemen. Naar informatieschermen zal de man of vrouw achter het stuur echter lang moeten zoeken, want die heeft de Concept-i niet. Alle belangrijke gegevens worden in een head-up display geprojecteerd, gekleurde lichten in de vloer geven aan of de Toyota autonoom rijdt of niet en weer andere lichten waarschuwen voor objecten in de dode hoeken van de Concept i.

Een voorstelling van Yui verschijnt op de deurpanelen om de bestuurder of de passagiers welkom te heten. Daarbij laat de Concept-i aan de voorkant zien of hij in zijn zelfrijdende modus rondrijdt en toont hij aan de achterkant berichten voor andere verkeersdeelnemers. De Toyota waarschuwt bijvoorbeeld voor potentiële gevaren op de weg en laat het duidelijk weten als hij van plan is om links- of rechtsaf te slaan. Oh, en hij kan knipogen met zijn koplampen ogenschijnlijk.