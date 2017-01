Trump tegen Chrysler, Ford, GM: Meer voordelen, minder restricties

Laten we even de lachspieren losmaken met z’n allen. Komt ‘ie. “Ik ben tot op zekere hoogte een milieuactivist”, zei Donald Trump na zijn ontmoeting met de directeuren van Fiat Chrysler, Ford en General Motors. Echter, de Amerikaanse president vindt de huidige eisen aan brandstofverbruik en CO2-emissies veel te ver gaan.

Ze zijn “out of control”, zei Trump met veel gevoel voor hyperbool. ‘Out of control’ zijn ze immers helemaal niet, want het brandstofverbruik en de CO2-emissies van Amerikaanse auto’s worden streng gecontroleerd door de Environmental Protection Agency (EPA). En juist dat schiet de nieuwbakken president in het verkeerde keelgat. Hij wil de onder Barack Obama ingevoerde eisen snel terugdraaien.

NAFTA

Maar daar ging zijn ontmoeting met Sergio Marchionne (Fiat Chrysler), Mark Fields (Ford) en Mary Barra (General Motors) in mindere mate over. Trump maakt er geen geheim van dat hij wil heronderhandelen over de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA). Het is hem een doorn in het oog dat fabrikanten door NAFTA uitwijken naar Mexico, waar de arbeidskosten veel lager zijn.

Mexico

Trump heeft tijdens zijn presidentscampagne felle kritiek geuit op de drie grote Amerikaanse autofabrikanten. Ze zouden Amerikaanse banen schrappen en hun productie onderbrengen in Mexico. Ford ging op Twitter in de tegenaanval (Trump had zijn feiten niet op orde), maar zowel Fiat Chrysler, Ford als General Motors zijn gezwicht voor Trumps uitspraken. Ze hebben allemaal investeringen in binnenlandse productie aangekondigd.

Tijdens het gesprek met Marchionne, Fields en Barra heeft Trump financiële voordelen aangekondigd voor Fiat Chrysler, Ford en General Motors als ze auto’s in de Verenigde Staten produceren. Concrete details zijn niet bekend, maar de president zou de fabrikanten vooral belastingvoordelen hebben aangeboden.