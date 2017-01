Twizy-kloon Eli Zero moet revolutie ontketenen

Moment geduld, we moeten voor deze Eli Zero even het lijstje aflopen. Elektrisch voertuig. Check! Product van een startup. Check! Veel hyperbool, weinig details. Check! Yep, we hebben er weer zo een die de wereld gaat veranderen!

Lees maar, het staat op de website van Eli Electric Vehicles: “Eli gaat de toekomst van stedelijke mobiliteit opnieuw uitvinden om zo de wereld te creëren waarin jij wilt wonen.” Wauw, die Eli Zero moet dan wel een heel revolutionair karretje zijn!

Mwoah, dat valt alleszins mee. Eli heeft nog niets vrijgegeven over de Zero, maar wel duidelijk is dat het wagentje – dat op de Consumer Electronics Show in Las Vegas staat – een soort Renault Twizy/Smart Fortwo-kruizing is. En daarmee gaat Eli de wereld niet veranderen. Waarschijnlijk.