Uw Garage: Mercedes-Benz 250 SE Cabriolet (1966)

Een duik in ons Uw Garage-archief. Vorig jaar stapten we in bij Kees Heijmans, in zijn prachtige Mercedes-Benz 250 SE Cabriolet. Het rijden vindt hij weliswaar fantastisch, maar echt genieten doet hij van het restaureren en het in nieuwstaat brengen van de auto. Deze auto verkopen ondanks zijn geschatte waarde van 100.000 euro? Geen denken aan!