Nieuwe Nissan Micra vanaf 15.000 euro

Zeggen dat de nieuwe Nissan Micra op de Renault Clio lijkt, is hetzelfde als zeggen dat iemand wel érg veel weg heeft van Ryan Gosling. Daar is gewoon helemaal niets mis mee. Iets wat niet helemaal opgaat voor de prijs.

Want ja, de Micra is met een vanafprijs van 15.190 euro weliswaar iets goedkoper dan de Clio, die voor minimaal 15.360 euro in de prijslijsten staat, maar voor dat geld levert Nissan een 73 pk leverende atmosferische driecilinder en Renault een 90 pk sterke driecilinder turbomotor. Wil je in de Micra een vermogen van 90 pk, dan betaal je sowieso 17.390 euro. Al moeten we daarbij wel weer eerlijk toegeven dat het gamma van de 90 pk Clio pas echt begint bij 17.460 euro. De ruim 2000 euro goedkopere versie is gewoon een lokkertje dat niemand koopt. Hoe dan ook, de Micra is er ook als diesel. Deze dCi 90 begint bij 19.390 euro.

Dat de Micra op de Clio lijkt is uiteraard geen toeval. Beide auto’s zijn in de basis hetzelfde en worden in dezelfde fabriek gebouwd. Gelukkig voor Nissan is de Renault een prima uitgangspunt. De Clio is gewoon een aantrekkelijke auto, met dank aan (mogen we even chauvinistisch zijn?) de Nederlandse ontwerper Laurens van den Acker. Maar waar de Clio vloeiend gelijnd is, oogt de Micra scherp en agressief. Daarmee is hij totaal anders dan zijn voorganger, die een wat geriatrische bolle vorm had. Nissan roept dat er veel elementen van de Sway Concept uit 2015 in het Micra-ontwerp zitten en daar is geen woord van gelogen (zie onder).

