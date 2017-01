VDL Nedcar gaat ook BMW X1 bouwen

VDL Nedcar in het Limburgse Born heeft een contract binnengesleept voor de bouw van de BMW X1. De bouw van de SUV zal naast die van de Mini-modellen hatchback, Cabrio en Countryman plaatshebben. Het is wederom een opsteker voor de Nederlandse autoindustrie, aangezien het om enkele tienduizenden auto’s per jaar gaat.

De BMW X1 wordt momenteel tezamen met acht andere modellen in de BMW-fabriek te Regensburg gemaakt, maar de vraag naar de SUV is dermate hoog dat de autobouwer onvoldoende auto’s kan bouwen.

Levertijd

Om de levertijd van de X1 te bewerken ondernam BMW vorig jaar al stappen. Het bedrijf voerde halverwege het jaar de productie op met 300 eenheden per dag door een extra shift te introduceren. De dagproductie kwam zodoende op 1400 stuks te liggen. Toen werd bepaald dat de extra capaciteit benut zou worden voor de periode van 1 juli tot en met 1 maart 2017. Voor de periode daarna werd gekeken naar een andere oplossing.

Productiedeel

De oplossing voor BMW is om gebruik te maken van VDL Nedcar, dat als overloopputje gebruikt kan worden. Door de flexibiliteit van VDL Nedcar wordt een deel van de productie naar Born geschoven, zodat de druk in de fabriek te Regensburg afneemt.

Countryman

De BMW X1 deelt zijn technische basis met de Countryman, die exclusief door VDL Nedcar wordt gemaakt. De twee delen onder andere het zogeheten UKL II-platform en de drie- en viercilinder motoren.

De woordvoerders van BMW Nederland willen nog niet op de komst van de X1-productie naar Nederland reageren. Ook VDL Nedcar houdt zich nog stil.

(DFT)