Nu officieel: VDL Nedcar gaat ook BMW X1 bouwen

We wisten het al, maar vandaag heeft VDL Nedcar het officieel bekendgemaakt: Het bedrijf gaat in Born de BMW X1 bouwen, waardoor er in de fabriek achthonderd nieuwe banen bijkomen.

Momenteel assembleert VDL Nedcar voor Mini de hatchback, de Cabrio en de Countryman. Vanaf augustus dit jaar komt daar de BMW X1 bij, een model dat veel techniek deelt met de Mini Countryman.

“BMW heeft de extra capaciteit nodig vanwege de sterke vraag naar de X1”

VDL Nedcar meldt dat BMW extra productiecapaciteit nodig heeft vanwege de sterke wereldwijde vraag naar de X1. De fabriek in Born wordt daarom ingezet aanvulling op de BMW-fabriek in het Duitse Regensburg.

Om de levertijd van de X1 terug te dringen, ondernam BMW vorig jaar al een aantal stappen. De autofabrikant voerde in de zomer de productie in Regensburg op van elfhonderd tot veertienhonderd auto’s per dag door een extra shift toe te voegen.