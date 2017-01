Verkoop occasions stijgt, Peugeot naar plek twee

De verkoop van nieuwe auto’s mag de afgelopen jaren dan tegenvallen, met de tweedehands verkopen gaat het meer dan uitstekend. Bedrijven leverden vorig jaar 1.128.313 occasions af aan consumenten, een stijging van 4,5 procent ten opzichte van 2015. De populairste merken waren Volkswagen (123.478), Peugeot (105.529) en Opel (100.515).

De top tien wordt gecompleteerd door Renault (93.121 occasions), Ford (88.747), Toyota (52.403), Citroën (51.890), Fiat (50.826), Volvo (44.447) en BMW (44.178). Opvallend is dat Peugeot en Opel van plek gewisseld zijn ten opzichte van 2015, dat Toyota twee plaatsen is gestegen ten koste van Fiat en dat Volvo afgelopen jaar populairder was dan BMW.

In de top vijf best verkochte modellen veranderde niets. De Volkswagen Golf (39.811 occasions), Volkswagen Polo (37.073), Opel Corsa (32.065), Opel Astra (27.473) en Ford Focus (26.671) voeren nog steeds de lijst aan. Als we naar de top tien kijken, valt echter de opmars van de Renault Clio en de Renault Mégane op naar respectievelijk de zevende en negende plek (was achtste en elfde).

Volgens VWE, dat de occasioncijfers publiceert, kopen consumenten steeds meer tweedehands auto’s (vooral jonge exemplaren uit het B- en C-segment zijn populair). Doordat de vraag naar gebruikt al jaren toeneemt en de verkoop van nieuwe auto’s stagneert, moeten er meer en meer occasions uit het buitenland worden gehaald. De import steeg in 2016 met 20,1 procent ten opzichte van 2015 (168.301 tegenover 140.164).