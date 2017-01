Bentley’s verkooprecord klinkt rooskleuriger dan het is

Voor de vierde maal op rij is de jaarafzet van Bentley boven de 10.000 eenheden uitgekomen en niet alleen daarop is de Engelse autobouwer trots. Met een verkoop van exact 11.023 automobielen boekte de autobouwer een heus verkooprecord. Precies drie auto’s meer dan het vorige record. Maar dat klinkt rooskleuriger dan het in werkelijkheid is.

Bentayga

Bentley breidde vorig jaar zijn modellengamma uit met de Bentayga en die grote luxe SUV was direct een verkoopknaller. De vraag naar het model was zelfs zo groot dat de autobouwer direct alles in gang heeft moeten zetten om de productie van de SUV op te voeren. In plaats van de geplande 3.500 eenheden verlieten zo’n 5.500 stuks de fabriekspoort in het Engelse Crewe. Een knappe prestatie van het Bentley-management en de medewerkers wereldwijd.

Dramatisch

Maar hoe succesvol de Bentayga vorig jaar ook was, de verkoopstijging ten opzichte van 2015 bedraagt slechts 9%. In absolute aantallen: 923 stuks. Anders gezegd, in 2015 wist Bentley van de Continental GT, de Flying Spur en Mulsanne tezamen 10.100 exemplaren te verkopen, een jaar later was dat volume bijna gehalveerd. Een en ander is te wijten aan de doorgevoerde restyling van de Mulsanne. De luxe limousine kwam pas halverwege het jaar beschikbaar. Daarnaast staat er een nieuwe Continental GT voor de deur. Dit najaar wordt de auto gepresenteerd. Overigens stelt Bentley op de Autosalon van Genève nog een nieuw model voor, al is dat waarschijnlijk de verlengde Bentayga.

Het nieuwe verkooprecord is dus te danken aan de komst van de Bentayga. Zonder de SUV had Bentley een dramatisch verkoopcijfer neergezet. Het bedrijf wil in 2018 zo’n 15.000 auto’s verkopen.

Verkoopvolumes Bentley:

2016: 11.023

2015: 10.100

2014: 11.020

2013: 10.120

2012: 8.510

2011: 7.003

2010: 4.804

2009: 4.005

2008: 7.605

2007: 10.014

2006: 8.916

2005: 8.984

2004: 7.411

2003: 1.017

2002: 1.210 (incl. Rolls-Royce)