Vernieuwde Mercedes-Benz GLA laat neus zien

LED-verlichting, nieuwe bumpers en een verbeterd interieur moeten ervoor zorgen dat de Mercedes-Benz GLA weer een aantal jaren mee kan. Over een week trekt het merk het doek officieel van de auto, maar nu kunnen we de nieuwe neus al bekijken.

LED

Heel groot zijn de uiterlijke wijzigingen niet. De auto blijft – net als bij de facelift van de A-Klasse – in hoofdlijnen gelijk, maar krijgt wel wat details die hem meer in lijn maken met de rest van het modellengamma. Zo krijgt hij optioneel LED-verlichting in de koplampen, in plaats van Xenon. De achterlichten krijgen ook een kleine make-over. Zo moet de vernieuwde Mercedes-Benz GLA in het donker beter te onderscheiden zijn. De nieuwe grille van de auto lijkt sterk op het exemplaar van de E-Klasse All-Terrain. Dat laatste is niet heel vreemd, want in principe is de GLA natuurlijk afgeleid van de A-Klasse en staat net als de E-Klasse All-Terrain hoger op zijn wielen.

CarPlay

De vergelijking met de A-Klasse gaat ook in het interieur op. Zo zullen de materialen in het interieur verbeterd worden en ook wordt hij optioneel geleverd met een infotainmentsysteem dat Apple Carplay en Android Auto ondersteunt. Motorisch zal er maar weinig met de auto gebeuren. De basismotorisering blijft de 1,6 liter turbomotor met 122 pk en 200 Nm in de GLA 180. De topversie wordt nog altijd gevormd door de Mercedes-AMG GLA 45 met 381 pk uit de 2,0 liter turbomotor.