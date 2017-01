Vijftig jaar AMG: Deze vijf bleven wel héél exclusief

AMG bestaat vijftig jaar, maar van een midlifecrisis lijkt de fabriekstuner geen last te hebben. Het is echter wel tijd geworden om een paar jeugdzonden te overdenken, want ook al heeft de aankoop van AMG Mercedes-Benz geen windeieren gelegd, niet alle modellen van Aufrecht, Melcher, Großaspach waren even succesvol.



Mercedes-Benz R 63 AMG

Tja, ook al trek je een olifant een sportbroekje aan, het blijft nog steeds een olifant. De ruim 500 pk sterke R 63 AMG werd in 2006 op de autoshow van Detroit onthuld, maar na een jaar alweer van de markt gehaald. Hij was veel te zwaar en veel te lomp, maar ging wel in 4,6 seconden naar 100 km/h.

Mercedes-Benz SL73 AMG

Mercedes-Benz hield de R129 SL in productie van 1990 tot en met 2002. De monsterlijke SL 73 AMG werd alleen maar in 1995 en van 1998 tot en met 2001 geleverd. Er zijn vijfentachtig stuks gebouwd, met onder de motorkap een 7,3 liter V12 met 532 pk (391 kW). De twaalfcilinder vond later zijn weg naar de Pagani Zonda.

Mercedes-Benz C 30 CDI AMG Sportcoupé

De Mercedes-Benz C 30 CDI AMG (2001 – 2004) was de enige diesel die AMG ooit bouwde. Het model was als sedan en Combi geen succes en als Sportcoupé al helemaal niet. Hij werd aangedreven door een 3,0 liter vijfcilinder turbodiesel met een vermogen van 231 pk en een koppel van 540 Nm. Van stilstand naar 100 km/h ging hij in 6,8 seconden.

Mercedes-Benz 190E 3.2 AMG

De eerste AMG die via officiële Mercedes-dealers werd verkocht. De 190E 3.2 AMG was tranentrekkend duur, kon alleen in zwart of zilver worden besteld en haalde 236 pk (174 kW) uit een 3,2 liter zes-in-lijn. Hij kon 260 km/h halen (Duits herenakkoord? Welk Duits herenakkoord?), maar is slechts tweehonderd keer geproduceerd.

Mitsubishi Galant AMG

Een Mitsubishi AMG? Jazeker! De vierwielaangedreven Mitsubishi Galant VR4 had 204 pk, maar helaas ging de AMG-versie van de Galant daar niet overheen. De getunede Japanner leverde 170 pk en 191 Nm af aan de voorwielen, via een handgeschakelde vijfbak of een viertraps automaat. Hij kon in 8 seconden van stilstand naar 100 km/h sprinten.