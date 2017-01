Volkswagen Cross Up kost 57 euro extra per millimeter

Voorzien van dikkere bumpers, dakrails en stootstrips, maar vooral vijftien millimeter hoger. De Volkswagen Cross Up ontbrak nog in de prijslijst, maar vanaf vanadaag is de auto officieel te bestellen.

High Up

De Up is leverbaar vanaf 11.745 euro. Voor de Volkswagen Cross Up moet je echter minimaal 16.235 euro achterlaten bij de dealer en toch is de meerprijs in de praktijk maar zo’n 855 euro. De Cross Up is namelijk gebaseerd op de High Up (die vijftien millimeter lager op zijn wielen staat dan de Cross Up, maar soit…) en deelt de standaarduitrusting van die auto. Wat houdt dat in? Geregelde airconditioning, parkeersensoren, cruise control en elektrische ramen. Ook krijg je een infotainmentsysteem waar je een smartphone op aan kunt sluiten. De Cross Up voegt daar naast de andere bumpers, de dakrails en stootstrips ook nog 16 inch lichtmetalen wielen aan toe. En de verhoogde ophanging natuurlijk.

BPM

De Volkswagen Cross Up is naast hoger ook zwaarder dan een standaard Up. Dat heeft weer gevolgen voor de CO2-uitstoot en dus ook voor het BPM-bedrag. Die tien gram extra CO2’s maken de hogere Up op papier alleen al bijna 1000 euro duurder. Toch wordt dat gecompenseerd door de nettoprijs. Die is namelijk in het geval van de Cross Up met 75 pk zo’n tien euro lager dan die van de High Up met dezelfde motor.

Alle prijzen

De Cross Up begint bij 16.235 euro. Wil je liever een automaat, dan kost hij 18.095 euro, met dezelfde 1.0 met 75 pk. Ook de 1.0 TSI met 90 pk is te krijgen in de hogere Up. Met die motor kost hij minimaal 17.420 euro.