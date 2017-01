Volkswagen, Seat en Skoda delen EV-platform

In 2020 moet Volkswagen de productieversie van het studiemodel I.D. klaar hebben. Aan het model wordt momenteel hard gewerkt. Seat en Skoda zullen spoedig met de ontwikkeling van hun producten op dezelfde technische basis beginnen.

Seat bekijkt nog of dat eerste model op de fonkelnieuwe MEB-architectuur voor geëlektrificeerde modellen een stekkerhybride of een volledig elektrische auto wordt. Bij Skoda wordt dat mogelijk een plug-in hybridemodel. De Tsjechen hebben al aan Autovisie aangegeven na 2020 de focus volledig op elektro-auto’s te richten. Tot dat moment is het SUV wat de Tsjechische klok slaat. Seat doet vrolijk mee en volgt dezelfde koers als Skoda. De Spaanse divisie bouwt eerst het leveringsprogramma met SUV’s uit, voordat het met elektromodellen komt.

Mission E

Binnen de Volkswagen Groep is het moedermerk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het MEB-architectuur. Seat en Skoda zijn de enige merken die het platform gaan gebruiken, al is er een kans dat Audi voor een elektrische stadsauto ook van MEB gebruik gaat maken. Uitgesloten is dat MEB gebruikt gaat worden door de andere merken van het concern. Porsche ontwikkelt momenteel de productieversie van de Mission E en creëert een eigen technische lay-out, zoals Audi dat voor zijn e-tron doet.

Familie

De MEB-architectuur debuteert onder de productieversie van de Volkswagen I.D. Het moedermerk trapt af met een hatchback. Daarna komt een SUV en mogelijk ook een MPV-achtig busje. Meer types volgen, waaronder een D-segmenter van het formaat Passat. De fabrikant verwacht namelijk dat in 2025 ongeveer 20% van zijn autoverkoop een stekkerhybride of elektro-auto zal zijn. Op basis van de huidige jaarverkoop van het merk betekent dat een afzet van meer dan één miljoen eenheden per jaar.