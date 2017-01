Volkswagen schikt voor 4 miljard met Amerikaanse justitie

Volkswagen heeft een overeenkomst bereikt met de Amerikaanse justitie. De Duitse autobouwer betaalt een boete van 4,3 miljard dollar (4,07 miljard euro) en bekent schuld aan het dieselgateschandaal.

Bovenop de boete is Volkswagen in de Verenigde Staten ook nog eens 18,2 miljard euro kwijt aan vergoedingen aan getroffen klanten en de terugroep en ‘reparatie’ van verkochte ‘sjoemeldiesels’. Daarbij wordt het concern de komende drie jaar onder onafhankelijk toezicht gesteld.

Donald Trump

Volkswagen is er veel aan gelegen om dieselgate in de VS op te lossen voordat Donald Trump op vrijdag 20 januari wordt ingezworen als president. De fabrikant vreest Trumps onvoorspelbaarheid en vijandige houding tegenover niet-Amerikaanse bedrijven.

Het emissieschandaal barstte in september 2015 los toen Volkswagen toegaf dat er in miljoenen diesels van het merk geheime software zat ingebouwd. Het programma kon herkennen wanneer een auto een emissietest onderging en schakelde de motor dan naar een schoner programma.

Om de tuin leiden

Afgelopen maandag werd Oliver Schmidt, een hooggeplaatste Volkswagen-manager, aangeklaagd door justitie. Hij zou enkele jaren geleden verantwoordelijk zijn geweest voor het om de tuin leiden van Amerikaanse regelgevers met betrekking tot de ‘sjoemelsoftware’.

In Duitsland onderzoekt justitie de rol van voormalig Volkswagen-topman Martin Winterkorn en Hans Dieter Poetsch, voorheen financieel directeur, en Volkswagen-merkmanager Herbert Diess. Volgens Volkswagen hebben de huidige en voormalige topmannen nooit geweten van het gerommel.

Europese klanten

Wereldwijd gaat dieselgate Volkswagen naar verwachting 30 miljard euro kosten. Volgens het bedrijf kan het die kosten dragen. Volkswagen komt pas in grote problemen als het de Europese Commissie en de Europese overheden lukt om ook vergoedingen voor Europese klanten af te dwingen.