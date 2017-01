Volvo S60 Cross Country op de reservebank

Ondanks dat Volvo met een volledig elftal de wedstrijd aanving, zet het Zweedse merk vanaf heden de S60 Cross Country op de reservebank. De opgehoogde sedan komt niet meer voor in de prijslijsten of op de website van de importeur. Maar wie er een wil, kan hem gewoon bij de dealer bestellen.

Vanwege de geringe vraag naar de S60 Cross Country spaart Volvo Nederland zich de moeite om de auto nog langer op de prijslijst te zetten. Dat scheelt voorraad, het drukken van brochures en het printen van prijslijsten. Er staan nog exemplaren op voorraad, maar zodra die verkocht zijn, is de variant alleen op speciale bestelling leverbaar. De productie loopt onveranderd door en in omringende landen blijft het model verkrijgbaar. Van de S60 Cross Country zijn er tot op heden zestig exemplaren in Nederland verkocht. De eveneens 6 cm opgehoogde V60 met eveneens de toevoeging Cross Country blijft wel in het Nederlandse modellengamma.

Familie

Cross Country is een belangrijke productlijn binnen het Volvo-gamma. De Zweden bouwen buiten de genoemde S60 en V60 ook een V40 en V90 met Cross Country-behandeling. Alle types staan hoger op de wielen en beschikken over een carrosserie met kunststoffen aankleding. Van de V70 Cross Country, waarvan de productie inmiddels is beéindigd werden er wereldwijd meer verkocht dan van de reguliere V70. In Nederland lag de verkoopverhouding V70 : V70 Cross Country echter op 9 : 1. Volvo geeft aan dat van de volgende generatie V60 en V40 wederom een Cross Country-versie verschijnt. Alle productlijnen (40, 60 en 90 genaamd) zullen in de toekomst bestaan uit een S-, V-, XC- en Cross Country-type.