Voor u gevonden: Nog een auto van Verstappen te koop

De Aston Martin V12 Vantage S van Max Verstappen net misgelopen? Niet getreurd, want elders staat nog een auto van een Verstappen te koop, een oude Arrows Formule 1-wagen van Jos in dit geval.

Arrows

De Arrows A21 met chassisnummer 06 is de laatste Arrows A21 die er geproduceerd is. De auto werd gebruikt aan het einde van het Formule 1-seizoen van 2000 en aan het begin van het seizoen van 2001. Jos Verstappen was niet de enige coureur die in de auto heeft gereden. Ook Johnny Herbert en Mark Webber hebben plaatsgenomen achter het stuur van de auto die te koop staat bij Racecarsdirect.com.

V10

Waar de meeste oude Formule 1-auto’s vooral geschikt zijn als museumstuk, is deze Arrows A21 direct in te zetten. Hij beschikt nog altijd over de hoogtoerige Hart 3,0 liter V10 met bijna 900 pk. Ook de carbon semi-automatische versnellingsbak werkt helemaal goed volgens de verkoper. De vorige eigenaar van de auto heeft hem compleet laten reviseren en sindsdien is er slechts 50 kilometer met de auto gereden. De motor was voor dat testwerk wel afgeregeld op maximaal 14.000 toeren, maar nu is de originele toerenbegrenzer weer van kracht. Die grijpt pas in bij 17.000 toeren.

LEES OOK: ASTON MARTIN MAX VERSTAPPEN VERKOCHT!

Kleding

Toegegeven, de Aston Martin van Max Verstappen is vergeleken bij deze auto een koopje, want de Arrows A21 staat voor maar liefst 395.000 pond te koop in Engeland. Nu stond de pond een tijdje laag vanwege de Brexit, maar dat is niet langer het geval. Met de wisselkoers van vandaag moet je ruim 450.000 euro neertellen voor de auto. Daarvoor krijg je wel praktische een volledige auto aan reserve-onderdelen – op de motor na – en een racepak. Zelfs kleding voor de monteurs en het team zit bij de auto, completer kan haast niet.