Voorbeschouwing Autosalon van Brussel 2017

Met het wegvallen van de AutoRAI moeten we het dit jaar helaas stellen zonder een nationale autotentoonstelling. De Belgen bieden echter voor de liefhebbers van blinkend blik en de nieuwste producten een goed alternatief in de vorm van de Autosalon van Brussel.

Nissan Micra Renault Koleos

Bij de dealer staan ze niet, maar wie de nieuwe BMW 5 Serie en Land Rover Discovery wil zien, kan vanaf 14 januari op de Brusselse autotentoonstelling terecht. De BMW 5 Serie is voor het eerst op een Europese autoshow te bezichtigen, net als de Mini Countryman, de gefacelifte Mercedes-Benz GLA en de Mercedes-Maybach S650 Cabriolet. De Discovery van Land Rover en de Skoda Kodiaq zijn nog niet bij de dealers te vinden, maar staan wel onder de schijnwerpers aan het plafond van de Heizel-paleizen.

Kia Rio Hyundai i30

De 95ste editie van de European Motorshow Brussels, in tegenstelling tot de tweejaarlijkse AutoRAI, Autosalon van Parijs en IAA Frankfurt, is een jaarlijks terugkerend evenement, waarbij dit keer de focus ligt op (bedrijfs-) voertuigen, SUV’s en terreinwagens. Maar de show is zo belangrijk voor de Belgische automarkt dat er primeurs getoond worden, als de BMW 5 Mini Countryman, Land Rover Discovery, Opel Ampera-e, Lexus LC, Audi A5 Sportback en de Skoda Kodiaq. De types staan evenmin bij de Belgische dealers.

Mercedes-Maybach S600 Cabriolet Skoda Kodiaq

Brussels Expo vormt coulisse

De Salon van Brussel duurt van 14 tot en met 22 januari en wordt gehouden in de Brussels Expo, voor alle info kijk op de website; www.autosalon.be.

BMW 5 Serie Mercedes-Benz GLA

Expo over dreamcars

Speciaal voor de liefhebbers is er gedurende het laatste weekend een expositie over dreamcars te zien. Er worden 40 exoten getoond, waaronder een McLaren P1 GTR Harrods Edition en de Maybach S650 Cabriolet, waarvan laatstgenoemde met een productie van 350 exemplaren inmiddels is uitverkocht. Mogelijk schittert ook de Ferrari LaFerrari Aperta op de beursvloer. Meer info is te vinden op de speciale website; www.salondreamcars.be. (DH)